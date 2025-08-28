Звезда «СашиТани» Рубцова назвала фильм «После дождичка в четверг» одним из любимых

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова дала интервью Общественной Службе Новостей. Во время беседы она рассказала, какие фильмы из отечественного кинонаследия предпочитает пересматривать.
Среди любимых картин актриса выделила мелодраму «После дождичка в четверг» и сказку «Золушка» 1947 года.
«Эти картины меня возвращают в мир детских чудес и простых человеческих чувств», — призналась артистка.
Рубцова также интересуется современным зарубежным кинематографом. Знаменитость отметила такие проекты, как «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны», «Песнь слона» и «Однажды в Голливуде».
