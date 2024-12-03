Звезда «Реальных пацанов» Мазунина заявила о желании сыграть драматическую роль

Звезда «Реальных пацанов» и «Горько!» Валентина Мазунина дала большое интервью сайту Леди Mail.ru . В ходе беседы знаменитость заявила о желании исполнить драматическую роль.

По словам актрисы, она была бы рада сыграть в спектакле, поставленном, например, по произведению поэта Уильяма Шекспира.

«Я ведь когда-то именно с театра начинала — Жанна Кадникова, режиссер „Реальных пацанов“, заметила меня на сцене Пермского ТЮЗа. И позвала сняться в пилотных сериях», — пояснила артистка.

Она также рассказала, что не стала бы отказываться от съемок обнаженной. Однако сцена в стиле ню должна быть обоснована сценарием и драматургией, добавила звезда.