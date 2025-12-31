Звезда реалити-шоу в США загремел в тюрьму и убил сокамерника

В США участник реалити-шоу Mystery at Blind Frog Ranch Чад Аарон Оллингер, осужденный за вождение по недействительным документам и неуважение к суду, убил сокамерника незадолго до освобождения. Ему предъявили новое обвинение и отказали в выходе под залог, сообщил The New York Post .

Оллингер из Техаса прославился как участник реалити-шоу о золотоискателях на телеканале Discovery Channel.

В ноябре 2024 года у него возникли первые проблемы с законом: он отказался выполнять требование полицейского и уехал от него на мотоцикле.

Через несколько месяцев мужчина попался с недействительными водительскими правами в округе Грей, ззатем скрылся в Нью-Мексико.

В результате его нашли в Альбукерке и арестовали. На суде в октябре мужчина вел себя неподобающе, за что сел в тюрьму в Лас-Вегасе. Ожидалось, что 12 января 2026 года он выйдет на свободу.

Однако Оллингер подрался с сокамерником. От сильных ударов тупым предметом оппонент умер на месте. Дебошира оставили под стражей без права на освобождение под залог, чтобы предъявить новые обвинения.

Ранее британка Кэнди Джейкобс рассказала о закулисье реалити-шоу The Only Way Is Essex. По ее словам, участников заставляли вступать в интимную связь.