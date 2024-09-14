Звезда «Последнего богатыря» бросил собаку с щенками без еды и воды

На звезду «Кухни» и «Последнего богатыря» Виктора Хориняка заявили в прокуратуру после того, как он оставил собаку с щенками на участке без присмотра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, собака принесла потомство на участке артиста в коттеджном поселке Ла-Манш в Истринском районе Московской области. Вот только за щенками и их мамой никто не присматривает. Животные скулят и воют по ночам.

Соседи рассказали актеру о ситуации, но тот сослался на большую занятость. Позже стало известно, что одного из щенков переехал автомобиль. Хориняк присылал рабочих, чтобы сеткой закрыть пространство под забором, однако соседи все равно застают собачье семейство на своих участках.

Член партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов обратился в прокуратуру с просьбой привлечь актера к ответственности в рамках статьи «Жесткое обращение с животными».

Ранее с Хориняка пытались взыскать восемь миллионов рублей за отказ сниматься в фильме «Любви не бывает». Суд отклонил апелляцию кинокомпании «Мотор фильм студия».