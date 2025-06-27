Звезда «Моей прекрасной няни» Смолкин сообщил о планах посмотреть ремейк сериала

Известный по сериалу «Моя прекрасная няня» актер Борис Смолкин в беседе с « Абзацем » высказал свое отношение к идее перезапуска культового ситкома.

Артист заявил об отрицательном отношении к ремейкам, при этом отметив, что собирается оценить новую версию «Моей прекрасной няни».

«Новый сериал, наверное, посмотрю, чтобы понять, что они там вытворили», — сообщил Смолкин.

Напомним, карьера актера началась задолго до «Моей прекрасной няни», но именно роль дворецкого Константина принесла ему широкую известность.