Звезда «Моей прекрасной няни» Смолкин сообщил о планах посмотреть ремейк сериала
Известный по сериалу «Моя прекрасная няня» актер Борис Смолкин в беседе с «Абзацем» высказал свое отношение к идее перезапуска культового ситкома.
Артист заявил об отрицательном отношении к ремейкам, при этом отметив, что собирается оценить новую версию «Моей прекрасной няни».
«Новый сериал, наверное, посмотрю, чтобы понять, что они там вытворили», — сообщил Смолкин.
Напомним, карьера актера началась задолго до «Моей прекрасной няни», но именно роль дворецкого Константина принесла ему широкую известность.