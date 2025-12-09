Звезда «Моей прекрасной няни» Прокофьева призналась, что любит пересматривать сказку «Чародеи» перед Новым годом
С приближением новогодних праздников многие звезды обращаются к любимым кинолентам, чтобы проникнуться праздничной атмосферой. О своих предпочтениях рассказала Общественной Службе Новостей Ольга Прокофьева, получившая известность благодаря роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня».
Артистка призналась, что предпочитает пересматривать картины советского периода, которые связаны с историей и культурой страны.
«Например, под Новый год люблю пересматривать новогоднюю сказку „Чародеи“, просто потрясающий фильм с прекрасным актерским составом», — поделилась звезда сериала.
Она настоятельно рекомендовала ознакомиться с фильмом, а также отметила, что в январские каникулы ее также привлекают советские комедии и детективы.