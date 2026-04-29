Звезда криминального сериала «Приговор» Андоленко назвала милосердие и прощение следствием любви

Актриса и телеведущая Карина Андоленко сыграла множество ярких ролей в кино и сериалах. В новом криминальном сериале «Приговор» (КИОН) она воплотила образ Валентины — возлюбленной несправедливо осужденного Саввы. В беседе с KP.RU актриса поделилась мыслями о характере своей героини и основной теме проекта.

По мнению Карины Андоленко, ее героиня Валентина — добрый и ответственный человек, который ищет любви и поддержки. Однако ее жизненный опыт приводит к тому, что она выбирает ненадежных партнеров. В этом заключается главный конфликт Валентины: ей хочется любви, но она боится довериться кому-либо.

«Предлагаемые обстоятельства складываются так, что они бы и рады наслаждаться тихой семейной жизнью, развиваться вместе, но прошлое не отпускает Савву и продолжает разрушать его жизнь», — говорит актриса.

Одной из ключевых тем проекта является месть и прощение. Однако Карина Андоленко считает, что центральная идея сериала — исследование того, что происходит с людьми, когда в них нет любви. Месть, по ее мнению, — это симптом отсутствия любви. Поэтому для нее история в первую очередь о том, как важно сохранять в себе любовь и умение прощать.

«Я считаю, что чувство справедливости — достаточно субъективная вещь и, как следствие, возмездие тоже. При этом, безусловно, не может быть справедливого возмездия — оно идет из эгоцентризма и закрытого сердца, когда люди не умеют прощать и начинают вершить суд вместо Бога. Важнее всего в жизни милосердие и прощение, которые являются следствием любви», — подчеркнула Андоленко.