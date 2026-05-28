Звезда «Извозчика» Миллер отметил необходимость эмоциональной вовлеченности в творчестве

Звезда сериала «Извозчик» Евгений Миллер поделился мыслями о жизни и творчестве в интервью для «Телепрограммы» .

Артист подчеркнул важность сохранения страсти и эмоциональной вовлеченности в творчестве. Он вспомнил, как переживал периоды пресыщенности и потери мотивации.

«Самое страшное — когда пропадает трепет, волнение от работы», — отметил актер.

Он признался, что всегда находил силы продолжать творческий путь. Порой ему приходилось самостоятельно выбираться «из болота», а порой находились люди, готовые подставить плечо, добавил сайт KP.RU.