Звезда «Интернов» Пермякова призналась в увлечении цветоводством

Актриса Светлана Пермякова, известная по сериалам «Солдаты» и «Интерны», рассказала корреспонденту Ura.ru , что в этом году занялась цветоводством на даче под Малоярославцем.

Как пояснила звезда, ей удалось найти время на новое хобби, несмотря на загруженный график, добавил RT.

«На майские высадили с подружками георгины. Выросли просто красавцы! А самыми первыми появились анютины глазки, они у меня по периметру обрамляют часть дома», — поделилась артистка.

Дача актрисы находится в Калужской области. По словам Пермяковой, местность отличается потрясающей природой и энергетикой.