Звезда «Игры престолов» Тернер призналась, что очень тяжело пережила развод с музыкантом Джонасом | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 13:44 Звезда «Игры престолов» Тернер призналась, что очень тяжело пережила развод с музыкантом Джонасом

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Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра престолов», прокомментировала разрыв отношений с музыкантом Джо Джонасом. Об этом сообщил ENews.

По словам знаменитости, развод дался ей очень тяжело.

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«Это были худшие несколько дней в моей жизни. Были дни, когда я не знала, смогу ли я это сделать, выживу ли <…> Я все еще в шоке. Было больно», — высказалась Тернер.

Она также призналась, что столкнулась с депрессией и расстройством пищевого поведения. В попытке улучшить состояние актрисе даже пришлось принимать препараты, добавил сайт kp.ru.