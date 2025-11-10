Звезда «Этерны» Трушин назвал Бурунова примером среди российских актеров

Актер Иван Трушин, получивший популярность после выхода сериала «Этерна», дал интервью « Вечерней Москве » в преддверии своего 23-летия.

В ходе беседы артист рассказал, кого считает примером среди российских актеров. Трушин выделил Сергея Бурунова.

«Он хорош и как драматический, и как комедийный артист. При этом классно чувствует ритм, а это очень важно. Вся работа в кино строится на ритме — любая шутка, драма, трагедия», — пояснил собеседник СМИ.

Трушин также обратил внимание на Юрия Чурсина, отметив уникальный стиль исполнения, сочетающий легкость и выразительность.