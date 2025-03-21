Звезда «Двух холмов» экстренно обратилась к врачам после самолечения

Звезда сериала «Бальзаковский возраст» и «Два холма» Жанна Эппле пожаловалась врачам на сильные боли в области живота. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

После диагностики врачи выявили у 60-летней артистки проблемы в брюшной полости и новообразование в почке, утверждает источник канала. Помимо этого, собеседник Shot заверил, что Эппле якобы несколько лет занималась самолечением, принимала разные лекарства, но боль утихала только на время.

Врачи назначили актрисе амбулаторное лечение, а также строгую диету с дробным питанием. Несмотря на проблемы со здоровьем, Эппле продолжит выступать на сцене. Она распланировала свой график на несколько месяцев вперед, добавил Shot.

Сама актриса не стала комментировать эти данные. В ответ на вопрос 360.ru о своем самочувствии ответ она эмоционально удивилась, послав несколько знаков вопроса. Никаких подробностей приводить не стала.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации режиссера Никиты Михалкова. Позже он назвал эти сообщения фейками и анонсировал новый выпуск передачи «Бесогон». Режиссер рассказал, что вернулся с гастролей в Воронеже и продолжает усердно работать, вопреки надеждам распространителей слухов.