Звезда Comedy Woman Ангарская рассказала, что муж поддерживает ее в любых обстоятельствах

Актриса и певица Надежда Ангарская, известная по проекту Comedy Woman, в интервью Леди Mail.ru рассказала, что главное место в ее семье занимают дети. Знаменитость уделяет сыновьям все свободное время.
Недавно Ангарская отметила первую годовщину со дня свадьбы с футбольным тренером Николаем Федчуком. Она назвала секретом их крепкого брака — поддержку в любых обстоятельствах.
«Такой вот он незашоренный человек. Мы с мужем дополняем друг друга, а это в семье очень важно», — отметила звезда.
Ангарская добавила, что практически не ссорится с супругом. Обычно пара проговаривает проблему, а потом смехом сводит все недопонимания на нет.
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