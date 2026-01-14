Звезда «Чебурашки» Смирнова связала успех фильма с чистотой и добротой главного героя
Актриса Ева Смирнова, известная по ролям в фильмах «Чебурашка» и «Чебурашка 2», поделилась мыслями о причинах популярности кинокартин. Об этом сообщил сайт KP.RU.
В интервью знаменитость объяснила востребованность франшизы добротой и чистотой главного героя.
«Это все-таки очень светлый и добрый фильм. Как и сам Чебурашка. Добрый, светлый ребенок», — отметила юная артистка.
По ее мнению, вторая часть фильма повторит успех первой. Смирнова также отметила, что зрителей ждет третья часть картины, добавил RT.
