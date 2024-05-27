Звезда 90-х столкнулась с риском потерять голос

По информации издания, специалисты обнаружили у певицы нарушение речи, которое проявляется в снижении тонуса голосовых связок, хрипоте и прерывистом звучании. Более того, о риске потерять голос ее предупреждали еще в 2021 году. Хлебниковой порекомендовали обратиться к фониатру.

В ноябре 2021-го певица пострадала в результате серьезного пожара, произошедшего в ее квартире. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Спустя два с половиной года после трагедии Хлебникова, которая так и не сумела полностью поправить свое здоровье, выступает на публике редко и с трудом передвигается.