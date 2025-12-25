Зрители будут скорбеть. Проклова рассказала о следе Алентовой в искусстве

Вера Алентова была настоящей актрисой в полном смысле этого слова и оставила после себя прекрасный след в искусстве. Об этом 360.ru рассказала заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

Она отметила, что встречалась с актрисой на кинофестивалях и высоко ценила ее вклад в кино.

«Она была настоящей актрисой в полном смысле этого слова, любила профессию и посвящала ей все свои силы, стремления», — подчеркнула Проклова.

Собеседница 360.ru добавила, что уход Алентовой стал ударом не только для ее семьи, но и для многочисленных поклонников.

«Мне кажется, что очень много зрителей, которые любят ее творчество, сегодня будут скорбеть вместе с ее близкими», — объяснила она.

Ранее смерть Алентовой прокомментировал актер Владимир Долинский. Он сообщил, что снимался вместе с артисткой в фантастическом фильме «Ампир V» и очень уважал ее. По его словам, актриса обладала эффектной внешностью и незаурядным талантом.