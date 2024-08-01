Зоозащитница Базаркина осудила Боню за лечение кошки «шаманскими» каплями

Ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина раскритиковала блогера Викторию Боню за то, что она капает своей кошке некие «шаманские» капли в глаза, чтобы предотвратить возможное ослепление. О этом сообщил Life .

Блогер, которая ранее была звездой «Дома-2», утверждает в своих социальных сетях, что сама использует эти капли. Их единственный недостаток, по ее словам, состоит в том, что они вызывают сильное жжение.

Зоозащитница призвала Боню воздержаться от самолечения питомца без консультации ветеринарного врача, подчеркнув, что человеческие лекарства могут негативно сказаться на здоровье животных. По ее словам, состояние кошки может значительно ухудшиться, и предсказать, какие именно побочные эффекты могут проявиться от использования этих «шаманских» капель, довольно сложно.