«Знай русских». Бузова отреагировала на попадание в мировой чарт Billboard

Бузова поделилась эмоциями после попадания ее песни в мировой чарт Billboard

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Певица Ольга Бузова отреагировала в своем Telegram-канале на попадание ее трека «Без дел» в мировой чарт Billboard. Композиция расположилась на 48-й строчке еженедельного рейтинга самых популярных песен на платформе TikTok в США.

«Я уже больше суток нахожусь в дороге, и пока я летела, мой трек „Без дел“ оказался в мировом чарте Billboard», — рассказала певица.

Бузова поблагодарила поклонников за поддержку. Она напомнила, что премьера песни состоялась в 2021 году и наконец она попала в мировой чарт.

«То ли еще будет. Знай наших, знай русских», — заключила певица.

В ноябре 2023 года хит певицы Каты Лель «Мой мармеладный» покорил мировые чарты. В рейтинге Spotify песня разместилась на пятой строчке, обогнав композиции таких артистов, как Тейлор Свифт и Канье Уэст.

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