Zivert призналась, что избегает пластики ради сохранения своей выразительной мимики

По словам артистки, она опасается переборщить с «пластикой» и потерять свою отличительную черту — выразительную мимику.

«Пока я не хотела бы делать "пластику". Но, может быть, и я приду к тому, что захочу себе что-то подтянуть, но сделать это деликатно и естественно. Никакой особой косметикой я не пользуюсь, у меня нет ни одного "укола красоты". Я очень боюсь переборщить с этим, потому что иначе я потеряю свою мимику. Это моя отличительная черта, я активно пользуюсь мимикой на концертах. Не хочу, чтобы она у меня застыла», — призналась исполнительница.

