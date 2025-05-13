Журналист Самолетов назвал Кислову человеком, который мог найти выход из любой ситуации

Тележурналист Алексей Самолетов в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о Калерии Кисловой, режиссере советского и российского телевидения.

По его словам, она была человеком, который мог найти выход из любой ситуации.

«Калерия Венедиктовна — пример для меня с детства. Она запрещала называть ее по имени-отчеству, поэтому я всегда говорил просто „Лера Кислова“», — вспоминает журналист. Он отметил, что учился у нее на эфирах с Олимпиады и телемоста с Владимиром Познером.

Напомним, Калерия Кислова ушла из жизни 10 мая в возрасте 99 лет. Режиссер больше полувека проработала за кадром, глазами Калерии телезрители видели многие эпохальные события прошлого века: летние Олимпийские игры 1980 года, первый телемост между СССР и США, парады и демонстрации. Сегодня проходит прощание с легендарным режиссером.