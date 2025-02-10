«Жизнь»: актер Зельдин считал Капралову главной женщиной своей жизни

Зельдин всегда привлекал внимание противоположного пола. У актера было несколько романов, однако, по его словам, главную женщину своей жизни он встретил в 47 лет. На тот момент Иветта Капралова только окончила МГУ и начала работать в бюро пропаганды киноискусства.

Мать Иветты не одобрила выбор дочери, но девушка решила идти против родительского мнения. Так Иветта стала женой Зельдина и оставалась рядом до конца его дней. Для Зельдина она стала всем: источником вдохновения, верным помощником, стилистом, а с возрастом, когда он начал быстро терять зрение, еще и его глазами.