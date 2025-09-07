«Живите в мире». Егор Крид принял участие в трехчасовом крестном ходе в Москве

Певец Егор Крид в своем Telegram-канале поделился видео с праздничного крестного хода в Москве. Артист рассказал, что сначала побывал на службе в храме Христа Спасителя.

«Сегодня вместе с Умаром с самого утра были в храме Христа Спасителя на службе, а затем во главе с патриархом Кириллом прошли три часа крестного хода. Всех с праздником, здоровья вам и Божией благодати! Родные, живите в мире», — написал певец.

На кадрах, опубликованных в аккаунте артиста, видно, как он идет среди прихожан, рядом с крестным ходом идут священнослужители и сопровождающие.

Пост появился на фоне громкой истории. 30 августа артист выступил с большим сольным концертом в Лужниках, поставив возрастное ограничение 12+. При этом во время одной из песен девушка в откровенной одежде сначала станцевала на пилоне, а затем страстно поцеловала Крида.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила концерт с «голой вечеринкой» и направила обращение в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

Самарский губернатор вызвал Крида на разговор.