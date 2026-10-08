Жилин раскрыл подробности юбилейного концерта в Москве

Народный артист России, пианист Сергей Жилин в интервью ИА НСН рассказал о презентации линейки интерьерных ароматов от Радио JAZZ 89.1 FM, а также раскрыл подробности концерта.

Организаторы представили аромадиффузор, спрей и саше, созданные в коллаборации с брендом «Perfumes Stories». Жилин считает, что джаз невозможно идентифицировать с одним ароматом, так как он многогранен.

«Все ароматы, которые существуют — это и есть джаз», — отметил музыкант.

23 октября пианисту исполняется 60 лет. На юбилейном концерте в Большом зале консерватории прозвучат классика, «беспредел» и то, что никто никогда не делал.