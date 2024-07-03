«Женщина без возраста». Алена Свиридова опубликовала фото в бикини

Певица Алена Свиридова опубликовала фото в бикини у зеркала в гостиничном номере

Певица Алена Свиридова снялась в бикини у зеркала в гостиничном номере. Фотографию 61-летняя артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Для фото Свиридова примерила белое бикини с абстрактным черным узором. Образ она дополнила солнцезащитными очками с круглыми линзами в зеленой оправе и кулоном в виде ключа.

«Женщина без возраста», «Это вообще законно так круто выглядеть», «Бодра, свежа и энергично», — написали в комментариях восхищенные поклонники.

Ранее в Сети раскритиковали певицу Юлию Ковальчук за откровенное фото. Она снялась в купальнике со змеиным принтом и накидке темного цвета.

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