«Женщина без возраста». Алена Свиридова опубликовала фото в бикини

Певица Алена Свиридова снялась в бикини у зеркала в гостиничном номере. Фотографию 61-летняя артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.
«Море зовет», — подписала снимок певица.
Для фото Свиридова примерила белое бикини с абстрактным черным узором. Образ она дополнила солнцезащитными очками с круглыми линзами в зеленой оправе и кулоном в виде ключа.
«Женщина без возраста», «Это вообще законно так круто выглядеть», «Бодра, свежа и энергично», — написали в комментариях восхищенные поклонники.
Ранее в Сети раскритиковали певицу Юлию Ковальчук за откровенное фото. Она снялась в купальнике со змеиным принтом и накидке темного цвета.
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