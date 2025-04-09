«Жениться не хочу». Сын Яковлевой заявил, что она останется без внуков

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных признался, что расстался с девушкой и не намерен жениться в будущем. Своими планами мужчина поделился на шоу «Звезды сошлись» на НТВ .

Шальных рассказал, что живет в квартире, которая ему досталась от бабушки. На жизнь он зарабатывает в барбершопе. По словам сына Яковлевой, планов на какие-либо крупные покупки у него нет. Мужчина живет один и ухаживает за четырьмя кошками. О женитьбе или рождении детей он не задумывается.

«Все, что мне нужно, — это обеспечивать себя, платить за квартиру и покупать корм четырем котам. Планирую расширяться только в плане качества мышечной массы. Жениться пока не хочу», — отметил Шальных.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская раскритиковала его за то, что он не ставит перед собой большие цели. Артистка посетовала, что до сих пор живет в съемной квартире и очень много гастролирует, поэтому позиция Шальных ей непонятна. Другая гостья выпуска Дарья Донцова заявила, что мужчина вправе выбирать себе занятия по душе.

Несколько лет назад Денис Шальных сделал на своем теле татуировки с портретами серийных убийц Теда Банди и Джеффри Дамера. Такой выбор рисунков он объяснил тем, что сделал этот ради эпатажа.