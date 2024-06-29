Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актером в свой день рождения

Модель и актриса Эмма Хеминг отметила свое 46-летие. В свой праздник она поделилась в социальной сети Instagram* кадрами с тяжелобольным супругом Брюсом Уиллисом.

«Брюс назвал бы это моим „месяцем рождения“. Так что надо праздновать! Я благодарна за то, что у меня есть семья и друзья, которые сделали июнь таким особенным для меня», — написала она.

Хеминг пояснила, что намерена наслаждаться последними днями июня, так как этого хотел супруг. В итоге актриса отметила день рождения в тематическом парке и побывала на пляже.

На опубликованной фотографии Уиллис и Хеминг нежно смотрят в глаза друг другу.

Пара вместе 15 лет. О деменции актера стало известно в 2023 году.

Ранее комик Павел Воля публично поздравил свою супругу Ляйсан Утяшеву с 39-летием. Артист разместил в соцсетях трогательное послание имениннице, отметив, как сильно любит ее.

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