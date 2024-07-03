Жена Панкратова-Черного отреагировала на сообщения о госпитализации актера

Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова после появившихся в СМИ сообщений о госпитализации артиста заявила, что с его здоровьем все в порядке. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Пожалуйста, не читайте желтуху. У Александра Васильевича все абсолютно нормально», — сообщила жена.

Она не стала уточнять, была ли госпитализация и ставили ли артисту конкретный диагноз.

Публикация о проблемах со здоровьем у актера появилась в Telegram-канале Mash. По информации издания, Панкратов-Черный два дня провел в московской больнице, так как потерял сознание из-за жары.

Авторы поста уточнили, что у артиста резко опустилось давление в библиотеке на юге столицы и он упал в обморок. Врачи обнаружили у него поражение мелких кровеносных сосудов мозга, скопление жидкости и признаки атрофии.

Ранее у актера уже находили проблемы со здоровьем. Так, в начале года у Панкратова-Черного обострились проблемы с легкими после перелома шести ребер.