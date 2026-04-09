Жена музыканта Турецкого назвала уважение и понимание основой крепкого брака

Супруга основателя «Хора Турецкого» Лиана Турецкая дала интервью сайту KP.RU . В беседе она заявила, что в семейной жизни важно уметь прощать ошибки.

«Надо уметь прощать, потому что молодость дается нам один раз в жизни. Мы имеем право на ошибки, на сумасшедшие какие-то действия. Потом мы умнеем. И ничего страшного», — отметила жена музыканта.

По ее словам, все отношения имеют индивидуальный характер, однако основой выступают уважение и понимание. К секретам крепкого брака Турецкая также отнесла умение уступать. Она отметила, что главное — любить и уважать человека, остальное приходит со временем.