Жена Канье Уэста вышла в свет с розовыми волосами и в прозрачном боди

Модель Бьянка Цензори вышла на публику с розовыми волосами и в прозрачном боди

Рэпер Канье Уэст и его возлюбленная Бьянка Цензори посетили показ бренда Prototypes в Париже. Девушка вновь появилась на публике в вызывающем наряде, а также предстала с ярко-розовыми кудрявыми волосами. Фотографии пары опубликовало издание Daily Mail .

Для мероприятия модель выбрала прозрачное бежевое боди с голой спиной и ягодицами. Она сделала естественный макияж и дополнила провокационный образ серебристым кольцом, телесными гольфами и прозрачными босоножками на каблуках.

Рэпер надел белую куртку с капюшоном, широкие брюки и перчатки. Лицо он скрыл за маской.

Недавно Цензори обнажила ягодицы во время шопинга вместе с супругом в Японии. Модель сфотографировали в откровенном белом боди с высоким горлом.