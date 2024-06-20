Жена Канье Уэста вышла в свет с розовыми волосами и в прозрачном боди

Модель Бьянка Цензори вышла на публику с розовыми волосами и в прозрачном боди

Spada/Keystone Press Agency
Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст и его возлюбленная Бьянка Цензори посетили показ бренда Prototypes в Париже. Девушка вновь появилась на публике в вызывающем наряде, а также предстала с ярко-розовыми кудрявыми волосами. Фотографии пары опубликовало издание Daily Mail.

Для мероприятия модель выбрала прозрачное бежевое боди с голой спиной и ягодицами. Она сделала естественный макияж и дополнила провокационный образ серебристым кольцом, телесными гольфами и прозрачными босоножками на каблуках.

Рэпер надел белую куртку с капюшоном, широкие брюки и перчатки. Лицо он скрыл за маской.

Недавно Цензори обнажила ягодицы во время шопинга вместе с супругом в Японии. Модель сфотографировали в откровенном белом боди с высоким горлом.

Пхунсаны из КНДР приедут в Москву. Что известно о новых собаках Путина

Истории юности. Глава Подмосковья рассказал ребятам в лагере «Литвиново» о детских воспоминаниях

Джаз, бег и поющие мосты. Чем занять себя во время белых ночей в Петербурге

Убил мужчину и повалил десятки деревьев. Ураган устроил апокалипсис в Москве 20 июня

Дружба, проверенная временем. Как Путина приняли во Вьетнаме

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте