Жена актера Белоголовцева опровергла информацию об ухудшении его состояния

Российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев находится дома и чувствует себя нормально, его состояние не ухудшалось. Об этом ТАСС рассказала жена артиста Наталья.

«С ним все в порядке. Состояние Сергея не ухудшалось, он находится дома», — сказала она.

В СМИ ранее появилась информация, что Белоголовцеву потребовалась экстренная помощь врачей, состояние артиста якобы ухудшилось после перенесенного инфаркта.

Белоголовцев известен зрителям по программе «Великолепная семерка», он участвовал в проектах «Оба-на!» и «Спокойной ночи, малыши!».

Создал холдинг «Деловая Россия» и работал над программами «Раз в неделю» и «Титры и спецэффекты». На ТВ-6 запустил проекты «ОСП-студия» и «Назло рекордам!». Участвовал в проектах «Цирк со звездами» и «Большие гонки». Его фильмография насчитывает 37 работ. Кроме того, актер участвовал в более чем 10 театральных постановках.