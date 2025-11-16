«Ждет тебя грузин» в квадрате. Сосо Павлиашвили выдвинул странное требование к выступлениям

Сосо Павлиашвили ввел новое правило для частных концертов: без 38-летнего сына Левана он больше не выходит на сцену. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

На мероприятиях отец и сын исполняют примерно десять песен вместе. Пару хитов Павлиашвили соглашается спеть в одиночку, но и на это исполнитель «Ждет тебя грузин» идет не часто. Предположительно, таким образом артист хочет закрепить за своим сыном «хлебное место» в российском шоу-бизнесе.

Выступать в одиночку, по крайней мере на корпоративах, Сосо Павлиашвили больше не хочет. Однако разрешает заказчику сделать свой вариант программы, правда финальный плейлист все равно формирует сам.

В 2020 году Павлиашвили обвенчался с новой женой, Ириной. Девушка на 17 лет его моложе. Shot утверждает, что теперь и она планирует выйти на сцену, но ее певец пока с собой на корпоративы не берет.

Выступление артиста на частной вечеринке стоит 2,5 миллиона рублей. В его райдере — дорогой алкоголь, оборудованные гримерки и охрана.