Заслуженный работник культуры России Расим Даргях-заде умер в 81 год

Советский и российский деятель кино, заслуженный работник культуры и бессменный директор и художественный руководитель московского киноцентра «Дом Ханжонкова» Расим Ильяс оглы Даргях-заде умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Уроженец Кировабада и выпускник Азербайджанского института нефти и химии, Даргях-заде всю жизнь посвятил искусству кино. Он сотрудничал с республиканским отделением Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР, а перед самым распадом страны возглавил московский «Дом Ханжонкова».

Под его руководством киноцентр дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество фильмов показанных за один год.

Последние годы кинодеятель занимал пост секретаря Союза кинематографистов России и входил в правление Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса.

Министерство культуры вручило Даргях-заде благодарность за пропаганду лучших фильмов российского и мирового кинематографа.