Заслуженный артист России Саруханов рассказал о своем опыте быстрого похудения

Заслуженный артист России Игорь Саруханов в интервью KP.RU рассказал о своем опыте быстрого похудения, отметив, что этот процесс дался ему очень тяжело. Артисту удалось сбросить 22 килограмма — его вес уменьшился со 112 до 90 килограммов.

«Это было просто тяжело. Рот на замок, есть в 10 раз меньше. Конечно, это дефицит калорий, это очень сложно. Я взвешивал еду… Я даже падал, меня шатало», — поделился Саруханов.

По его словам, особенно трудно было совмещать строгую диету с насыщенным гастрольным графиком, так как на концертах тратится много энергии. Сейчас Игорь Саруханов признается, что немного поправился обратно, однако продолжает контролировать питание и старается не переедать, связывая прежний набор веса с неправильными пищевыми привычками.