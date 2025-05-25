Заслуженный артист России Лев Бобышев умер в 84 года в Москве

Заслуженный артист России Лев Бобышев умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра кукол, где он проработал более 50 лет.

Коллектив принес искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жизни коллеги. Художественный руководитель театра Борис Голдовский назвал смерть актера невосполнимым горем.

«Ушел из жизни наш любимый старейшина, заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Мы все звали его Лева», — подчеркнул он.

В Московский театр кукол Лев Бобышев пришел после работы на заводе. Несмотря на протесты отца, поступил в студию под руководством Бориса Аблынина.

Свою творческую карьеру начал в театре-студии «Жаворонок», откуда перешел в Московский театр кукол. В прошлом году вместе с коллегами отметил 50-летний юбилей работы на одной сцене.

Кроме работы в театре, актер снимался в художественных фильмах «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита» и «Китайский сервиз».