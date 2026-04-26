Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла в 74 года

Актриса из «Следствие ведут Знатоки» Елена Михеева умерла в 74 года

Постоянная участница труппы Московского губернского театра, заслуженная артистка России Елена Михеева умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Коллеги назвали уход актрисы большой потерей.

«Елена Александровна всю свою жизнь — более полувека — отдала нашей сцене: в 1972 году, сразу после окончания ВТУ имени Щукина, поступила в Московский областной драматический театр имени Островского, спустя 20 лет продолжила служение в Московском областном государственном Камерном театре», — заявили в пресс-службе.

Михеева также работала преподавателем актерского мастерства на экспериментальном курсе.

«Ее невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все ее роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах», — подчеркнули коллеги актрисы.

Труппа выразила соболезнования семье, близким, друзьям и почитателям таланта Елены Михеевой.

Заслуженная артистка России Елена Михеева снималась и в кино. Она дебютировала в детской комедии «Два дня чудес», работала в многосерийном телевизионном детективе «Следствие ведут Знатоки» и биографическом сериале «Раневская».