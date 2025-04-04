«Заряжаю на позитив и богатство». Прохор Шаляпин обратился к читателям 360.ru

Певец Прохор Шаляпин на видео обратился к читателям Telegram-канал 360.ru. Артист пожелал всем, кто смотрит ролик, позитива и богатства.

«Всем вам желаю прекрасного настроения, не уработаться в этой жизни, не замерзнуть в апреле, чтобы у нас с вами было чудесное лето, чтобы мы его провели „на все сто“, чтобы у нас у всех было много любви, прекрасных ощущений и настроений. Кто видит это видео — заряжаю на позитив, на богатство, чтобы деньги падали с небес просто так, за ваши красивые глаза, дорогие мои посетители Telegram-канала 360. Всех вас люблю, аминь! Пойду, прогуляюсь!» — сказал Прохор.

Он также пожелал читателям «оставаться в своем уме» во время «весеннего обострения».

Полное видеообращение Шаляпина можно увидеть в Telegram-канал 360.ru, поделиться своими новостями — в предложке.