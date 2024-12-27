Зарема Салихова призналась, что мечтает о возвращении Промеса в «Спартак»

Она мечтает, чтобы Квинси Промес вернулся в «Спартак» и помог команде стать чемпионом в 2025 году.

«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в „Спартак“ и сделал команду чемпионом в 2025 году. Была бы красивая история — завершить карьеру в клубе, где он был любим», — сказала собеседница.

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 годы и с 2021 по 2024 годы. В марте его задержали в ОАЭ из-за двух уголовных дел, открытых против него в Нидерландах.

На счету Промеса — 192 матча и 94 забитых мяча за «Спартак». Последний чемпионский титул команда завоевала, когда он был в ее составе.