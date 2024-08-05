Зака Эфрона экстренно госпитализировали в Испании

Голливудского актера Зака Эфрона увезли в больницу с виллы на Ибице во время отдыха в бассейне. О происшествии сообщило TMZ.

«Зак был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности после того, что они описывают как „незначительный инцидент во время купания“ на вилле на Ибице в пятницу вечером», — передало издание слова представителя актера.

По его словам, Эфрона уже выписали, он чувствует себя хорошо. Позже актер вышел на связь с поклонниками и показал фото во время тренировки. На снимке он держит в руках гантели, лежа на мяче для йоги. Артист заявил, что чувствует себя здоровым и счастливым.

Ранее сына актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли увезли в больницу после ДТП. Он ехал на электровелосипеде без шлема и врезался в автомобиль на оживленной улице в Лос-Анджелесе.