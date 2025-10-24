Захарова нашла для Пугачевой лучшее лекарство, чтобы увидеть правду

Захарова предложила послать Пугачевой книгу Бертолази о конфликте на Украине

Лекарством для некоторых покинувших страну россиян может стать книга Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста». Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила отправить ее в том числе певице Алле Пугачевой, чтобы открыть глаза на правду.

«Эта книга будет интересна определенной части россиян. Той, например, которую я называю отъехавшими. Не только, потому что они уехали, предав страну, а потому что отъехали душой», — привел слова дипломата ТАСС.

На презентации произведения Захарова выразила уверенность, что пару десятков экземпляров для этих целей найти можно.

«Думаю, Пугачевой будет эта книга интересна. Давайте отправим в качестве лекарства», — предложила официальный представитель МИД.

Она допустила, что книга станет своеобразным антидотом для людей, которые, покинув Россию, уверяют, что им на расстоянии более очевидно происходящее.

В начале октября певица дала интервью Екатерине Гордеевой*, в котором в очередной раз нелестно высказалась о стране.

* Признана в России иноагентом.