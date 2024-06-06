«Задвигала неугодных». Лидер «Миража» высказался о характере Пугачевой
Лидер группы «Мираж» Горбашов заявил, что певица Пугачева устраняла неугодных
Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала «Страсти».
«Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», — отметил Горбашов.
По его словам, авторитет Примадонны был непререкаем. Пугачева была певицей номер один в России и кумиром нескольких поколений. Ее почитали и боялись, отметил лидер «Миража».
«Она легко и без всякой жалости „задвигала“ неугодных», — подчеркнул он.
Горбашов выразил сожаление по поводу последних заявлений примадонны насчет россиян. Так, в споре с певцом Стасом Михайловым об уехавших артистах Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.