«Задвигала неугодных». Лидер «Миража» высказался о характере Пугачевой

Лидер группы «Мираж» Горбашов заявил, что певица Пугачева устраняла неугодных

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала «Страсти».

«Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», — отметил Горбашов.

По его словам, авторитет Примадонны был непререкаем. Пугачева была певицей номер один в России и кумиром нескольких поколений. Ее почитали и боялись, отметил лидер «Миража».

«Она легко и без всякой жалости „задвигала“ неугодных», — подчеркнул он.

Горбашов выразил сожаление по поводу последних заявлений примадонны насчет россиян. Так, в споре с певцом Стасом Михайловым об уехавших артистах Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.

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