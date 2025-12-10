Задолженность блогера Митрошиной увеличилась почти на 105 млн рублей за два месяца

Суммарная задолженность блогера Александры Митрошиной перед налоговыми органами достигла внушительного числа в 315 миллионов рублей. Об этом сообщил « Постньюс ».

В октябре общая сумма долга составляла приблизительно 210 миллионов рублей. За прошедший двухмесячный период показатель увеличился почти на 105 миллионов рублей.

Митрошина, получившая известность в виртуальном пространстве под псевдонимом Матерь бложья, находится под домашним арестом с 10 марта 2025 года. Ей предъявлены обвинения в незаконном отмывании денежных средств в особо крупных размерах.