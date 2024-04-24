24 апреля 2024, 13:13
«За гусли — да». Бабкина перепела Инстасамку
Певица Бабкина с ансамблем выпустила кавер «За гусли — да» на песню Инстасамки
Певица Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня» перепела популярный трек блогера Инстасамки (Дарьи Зотеевой) под названием «За деньги — да». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В новой интерпретации композиция получила название «За гусли — да».
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«За деньги — нет, за гусли — да. Это я в бане, здесь я отдыхаю. Люблю дубовый веник и это не скрываю. Все в моем ансамбле за собой не замечают. Видят мой кокошник и повторяют», — спела Бабкина.
Свой вариант хита артистка представила на концерте на ВДНХ в Москве. Сама Инстасамка пока не прокомментировала номер коллектива.
Ранее блогер заявила о перерыве в карьере и решении поступить в университет. Инстасамка добавила, что начала собирать документы для сдачи ЕГЭ. Также исполнительница посетила первое занятие по вокалу после публичного обещания улучшить свое пение.
В 2023 году «VK Музыка» назвала Инстасамку «Артисткой года». Ее треки включали более 600 миллионов раз.
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