«Взрослая красавица». Ургант показал фото старшей дочери | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 17:43 «Взрослая красавица». Ургант показал фото старшей дочери Ургант в день 16-летия старшей дочери Нины показал ее две редкие фотографии Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360 в

Шоумен Иван Ургант поздравил свою старшую дочь Нину с 16-летием. В своем Instagram* он опубликовал снимок девушки и признался ей в любви.

«У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса, иду — с красивой, шестнадцатилетней», — написал телеведущий.

Реклама

Поклонники отметили привлекательную внешность старшей дочери Урганта и указали на схожесть с ее прабабушкой.

«Ну вылитая Нина Ургант, не зря так назвали», «Очень похожа на свою прабабушку», «Прям вижу взгляд Нины Ургант», «Взрослая красавица», «Гены Ургантов на лицо», «Очень красивая девушка», «Натуральная красавица, что редкость», — написали пользователи под постом шоумена.

Некоторые подписчики, глядя на снимок именинницы, посетовали на быстротечность времени.

«Ее уже и не узнать, как время летит», — отметили комментаторы.

Накануне шоумен уехал в Грузию после того, как его выступление на вечере барда Булата Окуджавы отменили. Он разместил ролик в соцсети, на котором танцует в местном дворике.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.