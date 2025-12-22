Вышел трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана

Как следует из описания под роликом, картина станет мифологическим экшен-эпосом по мотивам поэмы Гомера и будет снята с использованием новой пленочной технологии IMAX. Это первый случай, когда кинокартина выйдет на экраны именно в таком формате.

Производство фильма заняло полгода — команда Нолана снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии. Главные роли в ленте исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Лупита Нионго. Также в проекте задействованы Зендея и Шарлиз Терон.

Продюсерами фильма выступили Эмма Томас и Кристофер Нолан, исполнительным продюсером стал Томас Хейслип.

В марте российский актер Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским агентством WME.