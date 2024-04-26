«Вынуждена говорить плохо о России». Лоза оценил возможное возвращение Хаматовой | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 18:33 «Вынуждена говорить плохо о России». Лоза оценил возможное возвращение Хаматовой Певец Лоза заявил, что актриса Хаматова критикует Россию из-за жизни в Латвии РИА «Новости»

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Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал возможное возвращение актрисы Чулпан Хаматовой в Россию. Его слова передало издание «Аргументы и факты».

Певец не захотел лишний раз обсуждать уехавших из России артистов, в том числе и Хаматову. Он обратил внимание на то, что в стране осталось достаточно талантливых артистов, которые развивают культуру на родине.

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Он отметил, что сейчас артистка является гражданкой Латвии и живет по законам этой страны, а значит, будет транслировать принятую в новом месте жительства точку зрения.

«Мы же не знаем, что там в голове Хаматовой творится на сегодняшний день. Может, она и вправду хочет домой. Но тем не менее она вынуждена так поступать и говорить плохо о России, потому что им там так надо делать, это политика их стран и она играет в эту игру», — заявил Лоза.

Режиссер Олег Забугорский предрек Хаматовой незавидное будущее в Прибалтике. Он считает, что артистка будет работать за тарелку супа.