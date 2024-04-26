«Вынуждена говорить плохо о России». Лоза оценил возможное возвращение Хаматовой | 360°

26 апреля 2024, 18:33
«Вынуждена говорить плохо о России». Лоза оценил возможное возвращение Хаматовой
Певец Лоза заявил, что актриса Хаматова критикует Россию из-за жизни в Латвии
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал возможное возвращение актрисы Чулпан Хаматовой в Россию. Его слова передало издание «Аргументы и факты».
Певец не захотел лишний раз обсуждать уехавших из России артистов, в том числе и Хаматову. Он обратил внимание на то, что в стране осталось достаточно талантливых артистов, которые развивают культуру на родине.
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Он отметил, что сейчас артистка является гражданкой Латвии и живет по законам этой страны, а значит, будет транслировать принятую в новом месте жительства точку зрения.
«Мы же не знаем, что там в голове Хаматовой творится на сегодняшний день. Может, она и вправду хочет домой. Но тем не менее она вынуждена так поступать и говорить плохо о России, потому что им там так надо делать, это политика их стран и она играет в эту игру», — заявил Лоза.
Режиссер Олег Забугорский предрек Хаматовой незавидное будущее в Прибалтике. Он считает, что артистка будет работать за тарелку супа.
Латвия
Юрий Лоза
Шоу-бизнес
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