«Выбирайте жизнь». Энтони Хопкинс отпраздновал 50 лет без алкоголя

Известный актер Энтони Хопкинс отпраздновал 50 лет с того дня, как полностью отказался от алкоголя. Артист поделился опытом борьбы с зависимостью в Instagram*.

Энтони Хопкинсу 31 декабря исполнится 88 лет. В своем обращении он пожелал подписчикам весело провести время и не злоупотреблять спиртным.

Актер вспомнил, что в свое время чуть не погиб, когда сел за руль в нетрезвом виде. Тот день Хопкинс назвал началом новой жизни.

«Я понял, что слишком уж веселился. Это называлось алкоголизмом», — отметил он.

Обладатель «Оскара» посоветовал поклонникам обратить внимание на отношения с алкоголем и при необходимости обратиться за помощью к специалистам.

«Выбирайте жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Через два дня мне исполнится 88. Может быть, я все сделал правильно», — добавил Хопкинс.

Ранее британский актер покорил поклонников танцем, который за сутки набрал в интернете более семи миллионов просмотров. Энтони Хопкинс станцевал румбу во время приготовления итальянского блюда.

