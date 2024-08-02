«Всегда 21». Пэрис Хилтон похвасталась фигурой в бикини

Модель Пэрис Хилтон опубликовала фото в бикини на яхте и восхитила поклонников

Актриса и модель Пэрис Хилтон продемонстрировала свою фигуру в бикини во время отдыха с семьей на яхте. Снимки 43-летняя звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Актриса предстала в желтом купальнике, который дополнила зелеными солнцезащитными очками, черной повязкой Gucci на голову и платком с тропическим принтом. Она не стала делать макияж, а волосы аккуратно собрала сзади. Поклонники Хилтон восхитились ее внешним видом и фигурой.

«Ты выглядишь чертовски великолепно», «Даже погода говорит, что жарко», «Она икона», «Всегда 21», «Вот это фигура», — написали они.