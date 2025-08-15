«Все время по рукам ходил». Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат

Актриса Лужина сожалеет о том, что на два года отдала сына в интернат

Сын актрисы Ларисы Лужиной два года провел в интернате, потому что у нее не хватало времени на его воспитание. Она призналась в интервью Rutube-каналу «ТЕЛЕГА Online» , что пожалела о том решении.

Из-за плотного гастрольного графика Лужина почти не видела сына. Он жил то с бабушкой в Таллине, то у друзей семьи. В какой-то момент мать решила отдать его в интернат, где мальчик провел два года.

«Все мы, актеры, мало внимания уделяем своим детям! Это твоя профессия и ничего не поделаешь. <…> Он все время по рукам ходил, если так можно выразиться, но, слава богу, по хорошим, добрым рукам, которые его не испортили», — рассказала актриса.

Теперь она жалеет об этом, хотя сын не хранит обиду. С его отцом, оператором Валерием Шуваловым, Лужина рассталась, что тоже считает ошибкой. Он прекрасно ладил с отпрыском до самой смерти в 2020 году.

В пандемию Лужина уступила сыну с семьей двухэтажный дом, а сама перебралась в предбанник. Она хотела избежать большого скопления людей.