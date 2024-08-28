В Сети появилась информация о госпитализации российского актера Романа Мадянова. Агент артиста Светлана в беседе с 360.ru опровергла слухи о его болезни.

В Telegram-канале Shot появилась информация о госпитализации артиста. Авторы публикации сообщили, что его экстренно увезли в больницу из-за проблем с тазобедренным суставом. У артиста якобы диагностировали коксартроз, при несвоевременном лечении которого грозит инвалидность. Все спектакли с Мадяновым отменили, уточнил Shot.

Также авторы публикации рассказали, что артисту провели операцию, после которой он восстанавливался. Ему якобы сделали частичное протезирование сустава, но сейчас он находится дома и проходит курс реабилитации.

«Нет, вы что. Все в порядке», — отметила Светлана.

Агент подчеркнула, что Мадянов продолжает сниматься в кино и активно работает. Она подчеркнула, что разберется с теми, кто распространяет слухи.