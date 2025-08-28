«Все похоже на ритуал». Анну Asti заподозрили в служении дьяволу

Один из концертных номеров певицы Анны Дзюбы, выступающей под псевдонимом Анна Asti, вызвал обсуждение среди ее коллег. Свое мнение в беседе с порталом «Абзац» выразила исполнительница Вика Цыганова.

Поклонников Asti насторожил странный дизайн сцены и образ артистки на одном из недавних выступлений. Костюмы певицы и ее танцоров были кровавого цвета, также использовалось огромное количество крестов. Цыганова предположила, что подобные детали могут говорить о связи артистки с темными силами.

«Это все похоже на ритуал. Если она выбрала служение дьяволу, то не только за себя будет отвечать, но и за тех, кого соблазняет, это обернется большими слезами», — сообщила она.

Также Цыганова отметила, что не знакома с творчеством Анны Asti, но слышала от нее «фальшивые ноты».

Ранее Анна Asti стала жертвой мошенников, которые слили ее приватные снимки в интернет. Певица назвала произошедшее попыткой подорвать репутацию.